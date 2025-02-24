На родине Есенина пройдут масленичные гуляния

Музей-заповедник имени С.А. Есенина в Константиново 2 марта приглашает рязанцев и гостей области на проводы зимы и встречу весну. Уличные гуляния пройдут с 12:00 до 15:00.
В этом году гостей ждет множество площадок:
- «Обжорные ряды»: пробуем румяные блины, вкусные пирожки с ароматным горячим чаем.
- Яркие фотозоны и планшетная выставка о проводах зимы в Константинове в старину.
- «Молодецкие забавы»: баклушный бой, перетягивание каната, бег в мешках, шелыга, а также игры на смекалку и сноровку: хождение на ходулях, серцо с валенком.
- «Белый кречет»: участники клуба познакомят посетителей с Константиновскими традиционными забавами военно-прикладного характера: стрельба из лука, бои на палках и другие.
- Интерактивный музей сказок «Забава»: спектакль с игровой программой для юных зрителей. Так что на уличном гулянье будет интересно не только взрослым, но и детям.
- Все желающие смогут сделать небольшую куклу «Масленицу» и смастерить «жаворонка» из бумаги для заклички весны.
- Дом священника И.Я. Смирнова: можно будет посетить интересную программу «Семья русского крестьянина», а в доме Л.И. Кашиной – увлекательный мастер-класс по изготовлению константиновской свирели.
- Новым развлечением станет состязание в ловкости, где самые удалые попытаются в прыжке достать с высокой перекладины мешочек с призом.
- В течение всего праздника на главной сцене будут звучать песни и музыка в исполнении творческих коллективов: концертная программа ансамбля «Радуница», инструментальной группы «Есенин-квартет», игровая программа с традиционными танцами и кадрилями, фрагмент спектакля театра «Звонница» с прощанием с Масленицей «На Пёстрой неделе».