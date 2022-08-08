На рязанском предприятии «Точинвест Цинк» прокомментировали гибель рабочего

Инцидент с гибелью рабочего прокомментировали в пресс-службе завода «Точинвест Цинк».

На предприятии подтвердили, что инцидент произошёл 7 августа. На рабочего упали металлические конструкции, в результате этого сотрудник погиб. Уточняется, что возраст погибшего — 27 лет. Ранее СМИ писали, что ему 21 год.

— Руководство завода выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего. Родным уже оказывается помощь, и в дальнейшем будет обеспечена вся необходимая поддержка, — говорится в сообщении.

Уточняется, что работа на участке остановлено, к месту ЧП были вызваны сотрудники экстренных служб, правоохранительные органы. Также о происшествии оповестили Ростехнадзор, трудовую инспекцию, мэрию Рязани, региональное Минтруда, областной союз организаций профсоюзов, региональное отделение ФСС РФ и другие органы.

По факту случившегося следователи проводят необходимые процессуальные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.