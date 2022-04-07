На рязанском предприятии начали производить детали, которые раньше не делали в России

7 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Завод точного литья, на котором в 2022 году был запущен новый участок. Глава региона ознакомился с новыми производственными мощностями и планами по развитию предприятия.

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Ключевым направлением нового участка является выпуск высококачественного стального и чугунного литья для изготовления деталей и механизмов. Они могут заменить импортные детали в работе крупных отечественных машиностроительных заводов. В их числе – «Ростсельмаш». Сейчас на предприятии находятся в реализации десятки новых образцов изделий полностью конкурентоспособных импортной продукции. Кроме того, в настоящее время на проектные мощности выходит производство литейной продукции, запущенное в конце прошлого года. Оно также нацелено на импортозамещение.

Губернатор высоко оценил работу и потенциал Завода точного литья. В частности – проекты, направленные на создание отечественных аналогов зарубежных технологий.

– Детали, которые раньше в России не делали, теперь производят на Рязанском Заводе точного литья. Есть и уникальные высокоточные вещи, применяемые в медицине, – подчеркнул Любимов. – Предприятие выходит на хорошие темпы импортозамещения, планов очень много и заказы поступают в большом количестве. Поэтому уже в конце этого года мощность нового участка планируется удвоить.

Сейчас, по словам главы региона, серьёзное внимание уделяется поддержке предприятий, которые занимаются импортозамещения. Для этого создан профильный центр, ведётся активная работа по созданию Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения.