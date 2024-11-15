На рязанских федеральных трассах за ночь использовали 126 тонн противогололедных материалов

Почти тысячу тонн противогололедных материалов использовали дорожники для обеспечения безопасного проезда в трех регионах ЦФО и ЮФО.

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, минувшей ночью на подведомственной сети федеральных трасс дежурило 125 единиц дорожной техники: в Рязанской области – 15, в Тамбовской – 52, в Волгоградской – 57. Движение обеспечено в штатном режиме.

Специализированные дорожные машины проводили очистку и обработку проезжей части противогололедным составом, для чего израсходовано 997 тонн противогололедных материалов: в Рязанской области – 126 тонн, в Тамбовской – 845 тонн, в Волгоградской – 26 тонн.

Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в течение суток сохраняется вероятность небольшого снегопада с переходами температуры воздуха через нулевую отметку. А в Волгоградской области возможен туман со снижением видимости до 500 м.

Дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на трассах регионов. Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно дорожной обстановке. Дежурство ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим по погоде, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 968625 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 232960 – Ростовская область.