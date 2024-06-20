На Рязань надвигаются ливни с грозами

На Рязань в ближайшее время обрушится непогода. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности. об этом сообщает администрация города Рязани.

«На Москву обрушилась непогода – ураган валит деревья, сносит обшивку крыш и сбивает с ног прохожих. В Рязань ливень и сильный ветер может прийти ближе к 16 часам», — сообщает пресс-служба администрации.

Жителей города просят быть внимательными и осторожными. Есть есть возможность, рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте и вообще от прогулок по городу.