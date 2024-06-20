Четверг, 20 июня, 2024

На Рязань надвигаются ливни с грозами

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от freepik

На Рязань в ближайшее время обрушится непогода. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности. об этом сообщает администрация города Рязани.

«На Москву обрушилась непогода – ураган валит деревья, сносит обшивку крыш и сбивает с ног прохожих. В Рязань ливень и сильный ветер может прийти ближе к 16 часам», — сообщает пресс-служба администрации.

Жителей города просят быть внимательными и осторожными. Есть есть возможность, рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте и вообще от прогулок по городу.

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