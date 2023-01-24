На ремонт школы № 8 в Рязани выделили 52,5 миллиона рублей

Депутат Рязанской городской Думы по округу № 19 Александр Сидоров посетил школу № 8. Учебное заведение вошло в число тех, где в 2023 году будет сделан капитальный ремонт. В здании 1956 года постройки он не проводился ни разу. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

На ремонт выделено 52,5 миллиона рублей и порядка 9,5 миллионов — на благоустройство. Будут отремонтированы крыша, входная группа, системы отопления и канализации, классы и общественные пространства.

Александр Сидоров вместе с руководством школы оценил масштабы грядущей реконструкции.

— Вижу, что ремонт зданию необходим и что школа к нему готова, — сказал Александр Сидоров. — Депутатский контроль работ начинается уже сейчас, на стадии подготовки, и будет продолжаться вплоть до сдачи объекта.

Сейчас идет работа над проектом — он должен быть подготовлен до 10 февраля. В нем будут учтены пожелания родительской общественности школы. Родители будут привлечены и к контролю за проведением работ.