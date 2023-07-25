На ремонт дорог в Рязани выделят дополнительные 296,6 миллионов рублей

На ремонт рязанских дорог в этом году в бюджете города предусмотрят дополнительные 296,6 миллионов рублей.

Об этом на заседании комитета по бюджету рязагордумы сообщила начальник финансово-казначейского управления горадминистрации Светлана Финогенова, передает телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО».

На эти деньги планируют отремонтировать улицы: Тракторный проезд, Восточный промузел, Коммунистический переулок, Мехзавод, Московское шоссе, Ряжское шоссе, Скорбященской проезд, Светлую, Рыбацкую, Магистральную.

Ещё 19,9 миллионов рублей используют на дорожную разметку.