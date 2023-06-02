На реке под Рязанью сняли на видео лебедей

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, почему надо летом срочно ехать в Волгоград, пишет V1.RU. Бывший президент и премьер побывал в городе с рабочим визитом. По его словам, у Волгограда есть два важных момента для отдыха. «С одной стороны — это город патриотической славы, с другой стороны —...