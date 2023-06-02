На реке под Рязанью сняли на видео лебедей

Они признаны виновными по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление).
Американский президент Джо Байден на церемонии выпуска курсантов в академии ВВС США.
Видеозапись с участием хозяина Белого дома оказалась в распоряжении телеграм-канала SHOT.
На кадрах видно, как глава государства споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего рухнул на пол.
Байдену помогли встать на ноги помощники.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, почему надо летом срочно ехать в Волгоград, пишет V1.RU.
Бывший президент и премьер побывал в городе с рабочим визитом. По его словам, у Волгограда есть два важных момента для отдыха.
«С одной стороны — это город патриотической славы, с другой стороны —...
Жители Белгорода рассказали телеканалу «360» о мощном взрыве в районе Харьковской горы.
По словам одного из очевидцев, грохота такой силы он еще не слышал.
«Только зашли домой. И такой удар! Стены задрожали!» — рассказала пожилая пара.
После случившегося на улице раздался вой сирен — на вызов ехали скорые, пожарные и...
Жители Шебекино с детьми получат экстренную гуманитарную помощь, пишет портал «Бел.Ру».
Такое решение принял накануне Национальный центр помощи детям.
Город стали массово покидать после непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. Некоторые белгородцы отравились в пункты временного размещения.
К вечеру в два ПВР поместили более 1 600 человек. В третий подобный пункт...