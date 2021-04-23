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Пятница, 23 апреля, 2021
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На развитие ТОС в Рязани потратили почти 3 миллиона рублей

7info
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На заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской гордумы депутаты рассмотрели отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани» за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба РГД. 

Как было отмечено, финансирование программы в отчетном периоде составило 2 млн. 966 тыс. рублей. Проводился городской смотр-конкурс «На лучший комитет (совет) территориального общественного самоуправления». Было подано 168 заявок, определены победители в каждой номинации. Награды получили 20 общественных проектов по месту жительства, 15 общественных инициатив и 20 активистов общественного самоуправления. 

14-15 декабря состоялся форум межмуниципального сотрудничества по вопросам развития ТОС «Развитие ТОС в городе Рязани: новые точки роста», его посетили ведущие эксперты России в вопросах МСУ и ТОС. В связи с эпидемиологической ситуацией часть запланированных мероприятий прошла в онлайн-формате. 

Также на заседании комитета депутаты рассмотрели годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления» за 2020 год.

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