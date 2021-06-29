На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

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Без холодной воды 29 июня остались пять рязанских улиц, сообщает мэрия.

Причина – аварии на водопроводе. Утром специалисты Водоканала приступили к их устранению.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Молодцова, дом 5 корп. 1, дом 11 корп. 1,

улица Октябрьская, дом 1,

улица Станкозаводская, дом 9, дом 10, дом 11, дом 12, дом 13, дом 14;

улица Первомайский проспект, дом 64 корп. 3, дом 66 корп. 1, дом 66 корп. 2.

В 13.00 холодное водоснабжение восстановят на улице Нахимова в домах 56, 58, 60, 62, 64, 66 корп. 1, 66 корп. 2.