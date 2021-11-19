На публичных слушаниях по проекту регионального бюджета рязанцы заинтересовались строительством ФАПов

В четверг, 18 ноября, в Рязанской областной Думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Участие в них приняли депутаты, члены областного правительства, министерств и ведомств, представители общественных организаций.

В работе над проектом трёхлетнего бюджета парламентарии остановятся детально именно на статьях расходов, связанных со здравоохранением. К ним подключится и экспертное сообщество: на совещании 19 ноября депутаты совместно со специалистами регионального Минздрава и РязГМУ рассмотрят вопросы финансирования медицинской сферы.

Стоит отметить, что в 2022 году проектом регионального бюджета предусмотрено финансирование сферы здравоохранения в размере 1,4 млрд руб в рамках нацпроекта. Средства направят на завершение работ по строительству нового корпуса областного онкодиспансера, закупку медицинского оборудования и другие цели.





Не останется без внимания строительство ФАПов. Так, например, в селе Высокое Шацкого района, где проживает более трёхсот человек, нет фельдшерско-акушерского пункта. Местные жители поинтересовались, заложены ли средства на его строительство в областном бюджете в 2022 году.

Отвечая на вопрос, глава регионального Минстроя Вячеслав Меньшов доложил, что возведение ФАПа запланировано на следующий год. В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры и определена подрядная организация, которая выполнит работы. В эксплуатацию ФАП планируют ввести к сентябрю.