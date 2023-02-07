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На предприятии в Рязани произошёл пожар вечером 7 февраля

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Вечером 7 февраля на Ряжском шоссе Рязани произошёл пожар на территории предприятия.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании поступило в 20.51. 

По предварительной информации произошло загорание в цехе на площади около 10 квадратных метров. В 21.15 пожар потушен.

На месте происшествия работали 17 огнеборцев, 5 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. 

Причину пожара, размер ущерба установят эксперты. 

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