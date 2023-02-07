На предприятии в Рязани произошёл пожар вечером 7 февраля

Вечером 7 февраля на Ряжском шоссе Рязани произошёл пожар на территории предприятия.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании поступило в 20.51.

По предварительной информации произошло загорание в цехе на площади около 10 квадратных метров. В 21.15 пожар потушен.

На месте происшествия работали 17 огнеборцев, 5 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Причину пожара, размер ущерба установят эксперты.