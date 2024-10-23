На праздничные выходные назначат дополнительные экспрессы между Рязанью и Москвой

В связи с переносом выходных дней, приуроченных к празднованию Дня народного единства, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) внесет корректировки в расписание движения электропоездов.

Как сообщили в пресс-службе ЦППК, с 1 по 4 ноября электрички будут курсировать по измененному графику:

1 ноября — по расписанию четверга;

2 ноября — по расписанию пятницы;

3 ноября — по расписанию субботы;

4 ноября — по расписанию воскресенья.

Для удобства пассажиров, планирующих поездки в праздничные дни, будут назначены дополнительные поезда.

В частности, на Казанском направлении 2 ноября запустят два дополнительных экспресса: № 7050 Казанский вокзал — Рязань-2 и № 7052 Казанский вокзал — Рязань-2.

3 и 4 ноября пассажиров будут перевозить поезда № 7084В Казанский вокзал — Рязань-1 и № 7085В Рязань-1 — Казанский вокзал.

4 ноября также будет курсировать состав № 7051 Рязань-2 — Казанский вокзал.