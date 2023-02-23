Четверг, 23 февраля, 2023
Татьяна Проводина

На пожаре в Шиловском районе погиб человек

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В четверг, 23 февраля, в селе Санское Шиловского района произошёл пожар в жилом деревянном доме. Подробности привели в ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 12:50. Уточняется, что дом 8х5 метров не был газифицирован.

На пожаре погиб мужчина 1955 года рождения.

На тушении работали 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 2 пожарных машины.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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