На пожаре в Сапожке погибли два человека

В Сапожке в ночь на 1 ноября произошёл пожар. ТАСС сообщает о погибших.

Пожар случился в жилом доме. По предварительным данным, погибшие — женщина и её несовершеннолетняя дочь. Несовершеннолетнему сыну удалось выжить. Парень пострадал, ему потребовалась госпитализация.

Ещё один сын погибшей — 20-летний местный житель, смог выбраться из горящего дома. По официальной информации ГУ МЧС России по Рязанской области, информация о происшествии поступила 02.42. В тушении пожара были задействованы 3 расчёта и 8 спасателей.