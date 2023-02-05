Воскресенье, 5 февраля, 2023
Татьяна Проводина

На пожаре в Рязанской области пострадал мужчина

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Man фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

В городе Сапожок 4 февраля произошёл пожар в жилом доме. Подробности привели в ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании в одноэтажном газифицированном доме поступил в экстренные службы в 14:58. Огонь повредил комнату, общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. На тушении работали 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы и 1 пожарный автомобиль.

На пожаре пострадал мужчина 1975 года рождения, его госпитализировали. Причина случившегося и ущерб устанавливаются.

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