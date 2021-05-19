На поощрение рязанских дружинников потратили 1,3 миллиона рублей

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На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета города Рязани за 2020 год в части вопросов общественной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Более 1 млн. рублей было направлено на организацию деятельности административных комиссий, 9 млн. рублей – на исполнение переданных государственных полномочий в части организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. На материальное поощрение лучших дружинников израсходовано 1,3 млн. рублей.

Члены комитета рассмотрели отчет о работе административных комиссий при администрации города Рязани за I квартал 2021 года. В отчетный период проведено 44 заседания комиссий, на которых рассмотрено 1187 административных материалов, взыскано штрафов на сумму 1,3 млн. рублей. Основные нарушения связаны с ненадлежащим исполнением Правил благоустройства.

На заседании комитета депутаты рассмотрели информацию администрации города Рязани по мониторингу политических и социально-экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму за I квартал 2021 года. Как было отмечено, предпринимаемые меры позволили не допустить акций террористического и экстремистского характера.