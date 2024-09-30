На полигоне под Рязанью провели учения на случай атаки БПЛА и захвата заложников

Рядом с полигоном в Сельцах под Рязанью оперативным штабом проведено командно-штабное учение. Подробности обнародовала пресс-служба Управление ФСБ по региону.

Цель мероприятия — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции по пресечению теракта на участке местности. По сценарию учений, в палаточном лагере, расположенном на территории полигона, произошли взрывы в результате атаки дронов. Затем группа «вооружённых боевиков» частном доме в Сельцах захватила заложников. «Террористы» выдвинули политические требования, на выполнение которых отводится ограниченное время.

В район происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Оперативными действиями ликвидированы последствия атаки БПЛА, по периметру территории военного полигона выставлено усиленное оцепление. В целях освобождения удерживаемых лиц оперативно организован переговорный процесс с «террористами». В ходе переговоров преступники выдвинули заведомо невыполнимые условия, угрожали лишить жизни заложников. В этой связи было принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» были нейтрализованы, а заложники освобождены.