Понедельник, 30 сентября, 2024

На полигоне под Рязанью провели учения на случай атаки БПЛА и захвата заложников

Автор: Валерия Мединская

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Рядом с полигоном в Сельцах под Рязанью оперативным штабом проведено командно-штабное учение. Подробности обнародовала пресс-служба Управление ФСБ по региону.

Цель мероприятия — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции по пресечению теракта на участке местности. По сценарию учений, в палаточном лагере, расположенном на территории полигона, произошли взрывы в результате атаки дронов. Затем группа «вооружённых боевиков» частном доме в Сельцах захватила заложников. «Террористы» выдвинули политические требования, на выполнение которых отводится ограниченное время.

В район происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Оперативными действиями ликвидированы последствия атаки БПЛА, по периметру территории военного полигона выставлено усиленное оцепление. В целях освобождения удерживаемых лиц оперативно организован переговорный процесс с «террористами». В ходе переговоров преступники выдвинули заведомо невыполнимые условия, угрожали лишить жизни заложников. В этой связи было принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» были нейтрализованы, а заложники освобождены.

— Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона, — говорится в сообщении.

На полигоне под Рязанью провели учения на случай атаки БПЛА и захвата заложников
На полигоне под Рязанью провели учения на случай атаки БПЛА и захвата заложников
На полигоне под Рязанью провели учения на случай атаки БПЛА и захвата заложников
На полигоне под Рязанью провели учения на случай атаки БПЛА и захвата заложников

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