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На подлёте к Белгороду ПВО сбила беспилотник

7info

В среду, 24 мая, над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На подлёте к Белгороду сбил БПЛА. 

— По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — сообщает губернатор. 

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