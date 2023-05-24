На главнуюНовости мира 24.05.2023 14:06 На подлёте к Белгороду ПВО сбила беспилотник 7info В среду, 24 мая, над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На подлёте к Белгороду сбил БПЛА. — По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — сообщает губернатор. Читайте также Граждане Кубы отправились из Рязани служить в ВС РФ по контракту Четыре человека получили травмы в ДТП на улице Верхней в Рязани Комедийный сериал «Вика-Ураган» с Аглаей Тарасовой стартует на ТНТ 13 июня ГИБДД сообщила подробности ДТП с мотоциклистом в центре Рязани Антикоррупционный комитет выявил нарушения в работе рязанской БСМП Полиция начала проверку трактористов, снявших клип на песню «Я русский» На улице Песоченской в Рязани 24 мая погиб мотоциклист В Рязани подросток на мопеде врезался в «Газель» Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Граждане Кубы отправились из Рязани служить в ВС РФ по контракту Кубинцы собираются помочь России в зоне проведения СВО, некоторые военнослужащие собираются принять гражданство РФ Четыре человека получили травмы в ДТП на улице Верхней в Рязани Четыре человека получили травмы в ДТП на улице Верхней в Рязани Комедийный сериал «Вика-Ураган» с Аглаей Тарасовой стартует на ТНТ 13 июня Главная героиня этой истории Вика готова поставить на карту собственные благополучие, комфорт и даже свободу ради справедливости. ГИБДД сообщила подробности ДТП с мотоциклистом в центре Рязани 44-летняя рязанка, управлявшая автомобилем «Шкода Рапид», совершила столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 25-летнего рязанца. Антикоррупционный комитет выявил нарушения в работе рязанской БСМП В ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, говорится в сообщении комитета. Полиция начала проверку трактористов, снявших клип на песню «Я русский» Чтобы снять видео, использовался квадракоптер. Между тем, запускать их в регионе, также как и в Рязани, запрещено. На улице Песоченской в Рязани 24 мая погиб мотоциклист Сотрудники полиции находятся на месте происшествия, обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. В Рязани подросток на мопеде врезался в «Газель» В результате происшествия подросток получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь Василий Горнов назначен руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ С 2022 года по настоящее время замещал должность заместителя руководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела города Рязань. При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции В ходе мероприятий, юные экологи изучали местную флору и фауну, принимали участие в очистке природных территорий. За год сбережения рязанцев в банках выросли почти на 16% Жители Рязанской области на 1 апреля 2023 года хранили в банках 208,1 млрд рублей. Опубликованы фото с места ДТП в центре Рязани, где автомобиль влетел в здание Росбанка ДТП обошлось без пострадавших, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.