На ПМЭФ обсудили запуск и развитие Аэрокосмической инновационной долины в Рязани

16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», члена наблюдательного совета инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» Юрия Слюсаря. На встрече обсуждали вопросы формирования, развития и запуска в работу Аэрокосмической инновационной долины в Рязани.

Постановление о её создании подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле этого года. В рамках проекта предусмотрено создание и развитие инновационной площадки с передовой инфраструктурой. На базе неё будут разрабатываться новые технологии, продукты, запускаться образовательные программы. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия.

Павел Малков отметил, что регион готов содействовать тому, чтобы аэрокосмическая долина как можно быстрее начала практическую работу. Связанные с этим вопросы регулярно проходят обсуждение. В числе первоочередных задач – оперативное решение организационно-технических вопросов, необходимых для скорейшего запуска в работу ИНТЦ, формирование перечня конкретных проектов, реализация которых возможна в настоящее время. Врио главы региона также обратил внимание на разработку стратегического видения результатов работы центра на долгосрочный период.

– Аэрокосмическая инновационная долина – это один из самых знаковых проектов Рязанской области. Мне бы хотелось уже сейчас начинать наполнять её практическим смыслом. Я уже дал поручение – определить набор конкретных проектов и направлений, которые можно запускать прямо сейчас, сегодня, с учетом тех преференций, которые есть, – сказал глава региона. Он добавил, что в перечень поручений, которые будут даны по итогам работы на Петербургском международном экономическом форуме, будут включены задачи по ИНТЦ.

Гендиректор «ОАК» Юрий Слюсарь поблагодарил врио Губернатора Павла Малкова за внимание к развитию проекта.