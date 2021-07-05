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Понедельник, 5 июля, 2021
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На площадке возле рязанского ЦПКиО планируют организовать новое молодежное пространство

Елена Лобанова
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Возле рязанского ЦПКиО планируют организовать новое молодежное пространство. Соответствующую идею поддержал Николай Любимов в понедельник, 5 июля, на встрече с молодежными организациями. 

Новое молодежное пространство будет направлено на создание комфортной городской среды. 

— Надо активно привлекать сверстников, студентов радиоуниверситета, политеха, художественного училища с тем, чтобы проработать концептуальные решения. А мы, со своей стороны, готовы оказать поддержку, — говорится в сообщении. 

Губернатор также пообещал оказать поддержку в реализации образовательного проекта «Школа блогеров #PROдвижение». Она призвана повысить компетенции молодых людей в сфере SMM и PR-технологий. 

Николай Любимов отметил и большую актуальность идеи о запуске агитационной прививочной кампании «Сделай прививку – получи футболку».

  • На площадке возле рязанского ЦПКиО планируют организовать новое молодежное пространство
  • На площадке возле рязанского ЦПКиО планируют организовать новое молодежное пространство
  • На площадке возле рязанского ЦПКиО планируют организовать новое молодежное пространство

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