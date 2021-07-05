На площадке возле рязанского ЦПКиО планируют организовать новое молодежное пространство

Возле рязанского ЦПКиО планируют организовать новое молодежное пространство. Соответствующую идею поддержал Николай Любимов в понедельник, 5 июля, на встрече с молодежными организациями.
Новое молодежное пространство будет направлено на создание комфортной городской среды.
Губернатор также пообещал оказать поддержку в реализации образовательного проекта «Школа блогеров #PROдвижение». Она призвана повысить компетенции молодых людей в сфере SMM и PR-технологий.
Николай Любимов отметил и большую актуальность идеи о запуске агитационной прививочной кампании «Сделай прививку – получи футболку».
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