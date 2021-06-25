На площади Ленина покрасили ограждения

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25 июня сотрудники Дирекции благоустройства вышли на субботник, чтобы помочь подготовить город к предстоящему празднованию Дня города. В работах приняли участие 25 человек.

Во время субботника было покрашено порядка 270 квадратных метров ограждений на площади Ленина. Также произвели работы по покраске 9 лавок и 19 фонарных столбов.

Пешеходные ограждения в городе ежегодно моют после зимы, чтобы очистить от пыли и грязи. Покраска – следующий важный этап. Обновление покрытия помогает сохранить конструкции, продлить срок их службы.