Четверг, 6 октября, 2022
Татьяна Проводина

На озере Сегденское проведут «Большую уборку»

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Фото из группы ЭРА ВКонтакте

Акция «Большая уборка» Экологического Рязанского Альянса пройдёт не только в городе, но и на природе. В 2022 году «Большая уборка» пройдёт на озёрах региона.

8 октября рязанцев приглашают присоединиться к экологической акции на озере Сегденском. Телефон координатора – 8 (920) 964-11-10 Евгений.

Одеться нужно по погоде, взять с собой чай и перекус.

Для участия в «Большой уборке» нужно проголосовать в опросе в публикации ЭРА ВКонтакте. Накануне мероприятия с участниками свяжутся.

Возрастное ограничение 12+

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