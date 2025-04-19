На открытии Официальной Рязанской лиги КВН собрались полицейские, врачи и даже авиаконструкторы

В субботу, 12 апреля в Рязанском Дворце молодежи состоялось одно из самых главных, скорее даже самое главное юмористическое событие нашего города – открытие Официальной Рязанской лиги КВН, что на сей раз объединило в своем составе 16 команд-участниц. Среди них как любимчики региона, так и гости из других, порой даже совершенно неожиданных городов – все, как полагается, веселые и находчивые. Неизменно мероприятие в тот вечер собрало зрителей всех возрастов – от мала до велика. В роли ведущего, а заодно и редактора, впоследствии выбравшего собственную «надежду» в одной из номинаций, на сей раз выступал Руслан Шишкин – актёр команды «Вятка» и Чемпион Высшей лиги.

«Как сказал наш замечательный Владимир Владимирович Путин – это наш, отечественный продукт! Мы начинаем!» – процитировал Руслан главу нашего государства, и событие стартовало.

Первая игра сезона ознаменовалась представлением командами задания «приветствие». Определить победителей в восьми разнообразных номинациях (Лучшие актриса и актёр, Лучшая шутка, Лучший номер игры, Самая музыкальная команда, Лучшее выступление игры, «У руля команды» и «Надежда редакторов») предстояло по-настоящему звёздному жюри в следующем составе:

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Председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачёв;

Заместитель главы администрации города Рязани Евгения Власова;

Начальник управления культуры города Рязани Надежда Майорова;

Региональный руководитель «Авангард фм» Русское радио, Радио Шансон, Монте Карло – Рязань Наталья Баранова;

Вице-чемпион Высшей лиги КВН 24 года в составе команды «Близкие» Белгородской области, дважды обладатель премии Ludens, как лучший вокалист 23 и 24 годов, солист группы «Хорошая песня» Дмитрий Волгин;

В недавнем прошлом ведущий актер театра «Переход», а сегодня Директор Государственного музея заповедника имени Сергея Есенина Вячеслав Журавлев;

Руководитель Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН Алексей Жеглов.

Уже традиционно, ибо такой каламбур игнорировать нельзя, первой на сцену вышла совсем юная команда регионального «Движения первых», Миша из которой выбрал Юнармию в надежде, что «потом не загребут». Не упустили ребята и возможности пошутить, что сын одного из членов судейской коллегии, а именно Виталия Косачева, у них в заложниках. Забегая вперёд, жюри в этот раз в принципе прилично досталось. Так как на дворе был День космонавтики, напомнили ребята и о том, что Юрий Гагарин тоже был первым.

– Ой, а что это с Юрием Алексеевичем?

– Да это он просто увидел цены на путевки в детский лагерь. Это же просто космос!

Следом за нашими юмористами выступала команда из города Гжель под названием «Тушите свет», которая не преминула сходу «постебать» город Р. У них синим цветом расписывают фигурки, у нас на День ВДВ – лица. У них звонки нормально проходят, у нас…

– Что, настолько плохо связь ловит?

– Конечно, мы же в Рязани!

Продолжили участники сценками на ещё более острые темы. Миллионеры у них играли в «города», отвечая, кто где был, а чиновники – кто где сидел.

Многими любимый и однозначно всем известный «Кларнет Клары» как всегда хулиганил и был полностью в информационной повестке дня! Пускай им «в Карасе что-то подлилили в чай», это не помешало студентам РГУ пошутить о недавнем рекорде Овечкина.

– Гретцкий – не такой уж крепкий орех…

МГТУ гражданской авиации, город Москва прислал нам энергичных и эксцентричных ребят из «Авиарежима», что – спойлер – впоследствии забрали себе одну из номинаций. На сцене комедианты успели пожаловаться, что курс рубля упал именно из-за них, ибо кто-то не удосужился переслать сообщение разряда «отправь трём друзьям и будет тебе счастье», разыграть сценку ссоры пары после хоррор-квеста, на которой парень принял актёра Франкенштейна за свою девушку без макияжа, и взорвать зал шуткой про рекламную интеграцию в священническом напеве.

– Во имя Отца, Сына… А-А-Авиасейлс – скидка на семейные полёты…

И снова же из Москвы к нам приехала команда «Сильно сказано». С самого начала выступления действительно заговорили сильно.

– Всем привет, или как говорят коммунисты – всем общий!

Продолжили только более злободневно. Сначала девочки отказались от еды на три тысячи из-за доставки за сто рублей в пользу шаурмы, потом миролюбивый амбал сносил нападки леди, чей объективно хилый парень «занимался боевыми искусствами». Дамы, не провоцируем конфликты первыми!

Команда «СиД» из города Егорьевск пошла с козырей, пошутив про лучшие (со)сиски с их заводов и у одной из участниц. «Добили» ребята зрителей юмореской о небезызвестных марках фаст-фуда.

– KFC и Макдональдс наконец-то встретились.

– Клоун.

– Петух.

Особенно оживлённо была встречена ещё одна рязанская команда – комедианты регионального МВД «Время первых», что «свадьбы ведут только в отделение». Но это – далеко не единственное их достижение.

– Это Катюша. Она оправдала, что ее назвали в честь великого оружия, когда после двенадцати залпов текилы разогнала в отеле всех немцев!

Патриотически-юмористический отклик в зале вызвала сценка о том, как простому покупателю Владимиру Путину пробивают на кассе продукты – в такт мелодии гимна Российской Федерации.

Угарный, а точнее аграрный университет с его командой под названием «Молоко», в свою очередь, предполагал, что его возглавит Бастрыкин, ибо там тоже «сажай и жди», удивлялся, как Колорадский жук ещё не попал в список иноагентов и вспоминал Ефремова в сценке, где фигурировала тюрьма.

За ними следовали юмористы из команды «А кто хороший?» Воронежского государственного лесотехнического университета, от внимания которых не ускользнуло, что город у них в два раза больше, а вот проезд всё равно в два раза дешевле, чем в Рязани. У них для зрителей нашлись особые интерпретации поговорок.

– Утро вечера…

– Безопаснее.

– Век живи…

– Да ты оптимист, я смотрю.

– От любви до ненависти…

– Один ЗАГС.

Ну и куда же без замечательных «Собак Павлова», что всегда очень остроумно или, напротив, по-забавному удручающе шутят про российскую медицину? На сей раз ребята представили, каким бы медиумом-врачом была астролог Олеся Иванченко, и задались вопросом: что же всё-таки выбрать – ОКБ или КБ?

– Мы – свет российской медицины…

– В конце тоннеля.

Команда «Тринадцать» сформировалась из студентов МГУ им. Ломоносова. Второй раз за вечер пошутили про участницу по имени Екатерина.

– Это Катенька. У нее пятёрка по рисованию, поэтому она у нас прирожденный бухгалтер.

Помимо этого участники порассуждали о нелепых идеях законопроектов. Например, «дозволении бросать мусор только в сторону запада». Не поленились юмористы и исполнить песню о районах Рязани.

– Я никогда не бывал в Недостоево ночью,

И пешком не бродил через Канищево,

Соколовку я обходил стороною,

Через Рощу я точно не попрусь!

Обворожительные юноши из команды «Полбатона» нашего РГРТУ им. Уткина заработали дополнительные очки, ненавязчиво продемонстрировав жюри нож. Конечно, стоило появиться на сцене девушке, как пыл их поубавился, сменившись шуткой о схожести запросов сокомандницы с тренировками в ФК Рязань, однако полностью «острота» не исчезла.

– Чего ты такой грустный?

– Да я вчера психологический тест завалил.

– Это как?

– Вот какая у тебя первая ассоциация на имя Ева?

– Адам?

– А у меня Адольф.

Команда «Симбирскъ» из Ульяновска решила выделиться тем, что начала приветствие со стендапа и шутки про ещё одного небезызвестного комика из их города… на броневике. Отметили ребята и то, что Рязань им очень дорога. Буквально – дорога была недешёвая.

Девчонки из РГУ-шной «От души» как всегда сияли, вспоминая былое.

– Девочки, у меня зарядки совсем нет! А у вас зарядка есть?

– Нет, мы из РГУ, у нас зарядка вместе с Мурогом ушла.

– Вот стою я в широких трусах,

А раньше стояла бы в узких!

Ведь раньше были трусы Calvin Klein,

А теперь – Трикотаж Белорусский!

– Здравствуйте, ваш дед сегодня врезался в памятник Цою.

– И как он?

– Да не переживайте! Все живы!

Не менее ярко выступили участники команды «Длинною в секунду» Университета науки и технологий МИСИС, что шутили про цыган, которые «всегда исключение», ибо «цыган на цыпочках крикнул цыпленку цыц», и татаро-монголов:

– Такую страну развалили…

– Какую?

– Да любую! Мы тогда мощные были!

Наконец, завершилась игра выступлением ещё одной команды из Егорьевска под названием «Грубо говоря», что выделиться решила своей музыкальностью и колоритным дуэтом, состоящим из дочери, которую пытаются пристроить в команду, и ее матери, которая «шарит за тренды», а потому во всеуслышание заявляет: «Кринж наш!».

По завершении приветствия всем командам вручили дипломы участников и вкусные подарки от партнёра события – компании «С пылу с жару».

Что касается результатов, лучшей актрисой стала участница команды «Длинною в секунду». В номинации же «Лучший актёр» выиграл Стас из команды РГРТУ – именно он демонстрировал нож. Лучшую шутку о рекламе известного сервиса по покупке дешёвых авиабилетов представила команда «Авиарежим». Номинацию «Лучший номер» забрала команда «Время первых» – шутки на полицейскую тематику особенно отозвались в зрителях. Самой музыкальной командой стала «Грубо говоря», а вот «Лучшее выступление» по праву принадлежит «Собакам Павлова». Лучшим капитаном признали Ольгу Софьяникову из РГУ-шной «От души», «Надеждой редакторов» же стала всё та же команда «Полбатона» из РГРТУ.

Остальные фотографии с игры можно найти в нашей группе ВКонтакте по ссылке.