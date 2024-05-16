На остановке на улице Есенина умер мужчина

В Рязани на улице Есенина на остановке умер мужчина. Об этом пишет Telegram-канал «Рязань. Происшествия» со ссылкой на информацию от очевидица.

Это случилось напротив магазина «Элекс». Сообщается, что у мужчины оторвался тромб, медики не смогли спасти его.

Пресс-службе регионального СУ СКР прокомментировала, что скончался мужчина 1969 года рождения. Московский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту его смерти

В Следкоме подчеркнули, что в ходе первичного осмотра признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти мужчины, не выявлено.