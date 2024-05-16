Четверг, 16 мая, 2024

На остановке на улице Есенина умер мужчина

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Рязани на улице Есенина на остановке умер мужчина. Об этом пишет Telegram-канал «Рязань. Происшествия» со ссылкой на информацию от очевидица.

Это случилось напротив магазина «Элекс». Сообщается, что у мужчины оторвался тромб, медики не смогли спасти его.

Пресс-службе регионального СУ СКР прокомментировала, что скончался мужчина 1969 года рождения. Московский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту его смерти

В Следкоме подчеркнули, что в ходе первичного осмотра признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти мужчины, не выявлено.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Суд не пустил на СВО убийцу Михаила Круга Александра Агеева

За вклад в обновление международной выставки-форума «Россия» Рязанская область получила награду

Рязанские предприятия представляют свою продукцию на международной выставке «RUSSIA HALAL EXPO – 2024»

Двух жителей Москвы задержали по подозрению в серии краж в Рязанской области

Медведев высказался о покушении на Фицо

В Рязанской области появится Кораблинский муниципальный округ

Вторым участником шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ станет Саша Стоун 

Передозировка витамина D у беременных опасна для плода и новорожденного

Мотоциклист получил травмы, столкнувшись с «Газелью» в Рязани

В Красноярске парочка шокировала прохожих публичным сексом

Поплавская заявила, что Смоляков плюнул в лицо России

Получившему удар током зацеперу спасли половой орган, но ампутировали руку

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Суд не пустил на СВО убийцу Михаила Круга Александра Агеева

Новости мира
В 2022 году Агеев уже писал заявления с просьбой отправить его добровольцем. Он говорил, что хочет «искупить кровь, пролитую в бандитских разборках».

За вклад в обновление международной выставки-форума «Россия» Рязанская область получила награду

Новости Рязани
Такую награду получили 15 регионов страны.

Рязанские предприятия представляют свою продукцию на международной выставке «RUSSIA HALAL EXPO – 2024»

Новости Рязани
14 – 19 мая в Казани проходит XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KAZANFORUM».

Двух жителей Москвы задержали по подозрению в серии краж в Рязанской области

Новости Рязани
Мужчины крали деньги и золотые украшения.

Медведев высказался о покушении на Фицо

Новости мира
Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале пост, в котором прокомментировал покушение на Фицо.