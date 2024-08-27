В понедельник, 2 сентября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового сезона детективной драмы «Тверская» — «Тверская. Любой ценой» (16+).

В центре сюжета — начальник Тверского ОВД, обаятельный майор Иван Соболев: в новых сериях противостояние с врагами будут набирать обороты, а неожиданные «подарки» от, казалось бы, главного противника Неретина покажут Соболеву, что есть враги помощнее. Главные роли в картине исполнили Иван Колесников, Виталий Кищенко, Лукерья Ильяшенко, Василий Мищенко и другие.

Противостояние Ивана Соболева (Иван Колесников) с врагами выходит на новый уровень. Поверженный в финале первого сезона бизнесмен Сергей Неретин (Виталий Кищенко) предлагает Соболеву перемирие и передаёт ему документы, из которых следует, что в смерти его родителей виновен влиятельный бизнесмен Иван Липранди (Василий Мищенко). Кроме того, выясняется, что киллер, стрелявший в них с Луизой (Лукерья Ильяшенко), убит. Теперь главному герою, помимо прочего, нужно узнать, кто является заказчиком покушения.

Сергей Краснов, режиссёр-постановщик: «Во втором сезоне сериала „Тверская“ всё становится серьёзнее и опаснее. Главный герой вступает в поединок с сильнейшим противником, который использует все методы для достижения своих целей. В этом сезоне много динамики, трюков, драк, слежек, преследований. Команда оперов расследует убийства, подставы, мошенничество, воровство. Соболев защищает свою возлюбленную и в то же время пытается наказать убийцу своих родителей. В производстве мы старались сделать захватывающую историю, внимательно проследить развитие всех персонажей, любовь, отношения, юмор, забавные ситуации, которые всегда случаются. Несмотря на то что опера работают на Тверской, это самые простые честные парни. Они выполняют свой долг, страдают, рискуют, абсолютно искренне делают своё дело».

Ещё одной важной целью Соболева становятся поиски заказчика убийства воровского авторитета Папанина по прозвищу Отец (Сергей Сосновский): он принимал участие в судьбе Соболева ещё в Новосибирске, всячески помогал в поисках убийц родителей и Соболева и способствовал его продвижению по карьерной лестнице. В поисках его убийцы майору МДВ помогает новый «хозяин», занявший трон Папанина — Ящер (Дмитрий Гизбрехт). Он становится «информационным источником» Соболева в бандитской среде.

Иван Колесников, исполнитель роли Соболева: «Мой герой Иван Соболев — настоящий человек, который работает не ради денег, а ради того, чтобы всё было хорошо и по закону, хотя иногда, чтобы решить какие-то сложные дела, он сам может пренебречь им. С Соболевым у нас одинаковое чувство юмора. Можно сказать, что он близок мне по энергетике. Иван, как и я, готов на любой кипишь и всем сердцем любит свою работу».

Разбираясь со своими личными врагами, Соболев продолжает успешно руководить убойным отделом Тверского ОВД и раскрывать самые запутанные дела. А помогает ему во всём его верная и дружная команда: немного суровый, но отличный опер, майор МВД Фёдор Бондарев (Александр Красовский), молодой хипстер, но при этом грамотный опер, капитан Игорь Лазарев (Кирилл Запорожский), а также умный, добрый, порой смешной лейтенант Лев Бернштейн (Виталий Андреев), который с приходом Соболева становится полноценным оперативником, забывая про «сидячую работу» в ОВД.

Александр Красовский, исполнитель роли Бондарева: «Я думаю, сериал „Тверская“ цепляет увлекательным сценарием и хорошими актёрами. Надеюсь, мы неплохо отработали, и второй сезон будет ещё интереснее. В нём много экшена, и ещё лучше раскрыты все персонажи. Например, моего героя Фёдора Бондарева в новых сериях ждут серьёзные изменения в семейной жизни».

Кирилл Запорожский, исполнитель роли Лазарева: «Мой герой Игорь Лазарев — человек лёгкий, без комплексов, может быть, немного наивный. Он вырос без отца и всячески пытается найти ту единственную любовь, искренность, но тем не менее он сильный мужчина и может проявить себя как надо. В чём-то он, конечно, мне близок, ведь мы строим своих героев из себя».

В новом сезоне многих героев ждут изменения в личной жизни, главный герой Соболев продолжит строить отношения со своей возлюбленной, адвокатом Луизой, а также защищать её от опасностей криминального мира.

Лукерья Ильяшенко, исполнительница роли Луизы: «В новом сезоне активно развиваются лирические линии персонажей. Их отношения становятся глубже, интереснее и сложнее. Мою героиню Луизу тоже ждут новые перипетии, она начнёт рассматривать себя не только как адвоката, профессионала, человека, который сконцентрирован на работе, но и как женщину. Она будет примерять на себя образ жены. Одну из самых романтичных сцен мы снимали на крыше гостиницы „Националь“. Было невероятно красиво, хоть и холодно».

Съёмки проекта прошли в Москве и Подмосковье. Помимо, живописных видов на Красную площадь с крыши гостиницы, зритель увидит частный аэродром, заброшенные здания и другие интересные локации столицы.