На нескольких улицах Рязани отключат горячую воду

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Администрация Рязани сообщила новые адреса отключения горячей воды. Информацию опубликовал официальный сайт мэрии.

Воду отключат для проведения плановых профилактических работ в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

С 17 по 30 июня без горячей воды останутся:

– дома №№11 (д/сад №26), 22 корпус 1 (д/сад №41), 17 (школа №73), 15, 18, 18 корпус 1, 23, 24, 25, 31, 33, 35, 38, 42 на улице Кальной;

– дома №№26 (д/сад №36), 9, 9 корпус 1, 15, 19 корпус 1, 20, 23, 24, 25 на улице Быстрецкой

– дом №1 на улице Макаренко;

– дом №1Б на улице Есенина;

– дома №№13, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 25/1, 25/2, 27 на Касимовском шоссе;

– дома №№27, 27А, 68/22, 84 на улице Новой;

– дом №6/6 на площади Попова;

– дома №№18, 19/43, 22/51 на улице Попова;

– дома №№1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 11/27, 35 на Радиозаводской;

– дом №29 на улице Фирсова;

– дом №51 на Электрозаводской.