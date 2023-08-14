На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду 14 августа

МП «Водоканал города Рязани» сообщает, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 14.08.2023 г. отключена подача холодной воды:

— с 9.30 до 17.00 по следующим адресам: ул. Гоголя, д. 12/9, д. 16а, ул. Островского, д. 11/17, д. 12, д. 14, д. 15, д. 15а (д/сад № 12), д. 16, д. 17, ул. Полетаева, д. 10/10, д. 11 корп. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 15 корп. 1, д. 15 стр. 14 (гимназия № 5). Подвоз технической воды будет организован по адресу: ул. Островского, д. 15а;

— с 9.30 до 17.00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Полетаева, д. 22, д. 22 корп. 1, д. 26, д. 26 корп. 1, д. 26 корп. 2, д. 21, д. 23, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 27, д. 27 корп. 1, д. 31, д. 19/10, д. 19 корп. 1;

— с 9.30 до 17.00 по следующим адресам: ул. Качевские Дворики, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, пос. Качево, д. с 1 по 53 (нечетная сторона), д. с 6а по 56 (четная сторона), пос. Мордасово, д. с 1 по 71 (нечетная сторона), д. с 2 по 76 (четная сторона), ул. Поселковая, д. 13, ул. Предзаводская, д. 1а.