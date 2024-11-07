На начало октября рязанцы были должны банкам по жилищным кредитам 126 млрд рублей

Рязанцы на начало октября 2024 года были должны банкам по жилищным кредитам 126 млрд рублей. За год ипотечный портфель вырос на 15,7%. В среднем жители области брали деньги для покупки жилья на 26 лет, сообщили в региональном отделении Банка России.

Выдачи сократились: с января по сентябрь банки предоставили 7,8 тысяч ипотечных жилищных кредитов на 26,9 млрд рублей. Сумма на 22,4% меньше, чем за такой же период 2023 года.

«Потребители активно интересовались недвижимостью в первом полугодии. Но с 1 июля произошли изменения: завершилась основная программа безадресной льготной ипотеки на новостройки, изменились условия по программе «Семейная ипотека», а процентные ставки по рыночной ипотеке повысились вслед за ключевой ставкой. Это охладило спрос, в итоге ипотечный портфель растет более сбалансировано», — отмечает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Заметнее всего снизились выдачи на новостройки. Если в июне 77% всего объема ипотечных кредитов приходилось на строящееся жилье, то к сентябрю этот показатель снизился до 51%. Всего за 9 месяцев на покупку квартир по договорам участия в долевом строительстве банки выдали 3,6 тысяч кредитов, средний размер которого составил 4,5 млн рублей. На покупку жилья на вторичном рынке рязанцы брали меньше — 2,2 тысячи кредитов в среднем по 2,5 млн рублей.

Чуть менее 5 млрд рублей жители области получили за 9 месяцев на индивидуальное жилищное строительство. Доля таких кредитов в общем объеме постепенно растет: в сентябре 2024 года она достигла 22,5% против 15% в январе. А вот интерес к рефинансированию ранее полученных ипотечных кредитов снизился: с января по сентябрь на эти цели оформлено 25 кредитов на 58,1 млн рублей, это в 3 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.