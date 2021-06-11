На МП «Детское питание» обнаружили фальсифицированную молочную продукцию

- Advertisement -

Специалисты Россельхознадзора провели проверку на рязанском предприятии «Детское питание». О её результатах региональное управление надзорного ведомства отчиталось 11 июня.

В рамках рейда отобраны пробы поставляемой в учреждение молочной продукции – творога, сметаны, сыра. По результатам проверки в составе продуктов выявлены немолочные виды сырья, консерванты. Также установлено снижение пищевой ценности.

Из девяти отобранных проб различных молочных товаров четыре не соответствовали требованиям действующего законодательства, — говорится в сообщении.

Специалистам Россельхознадзора удалось установить производителей недоброкачественной продукции. Возбуждены дела об административных правонарушениях, выданы предписания об отзыве декларации о соответствии на серийный выпуск подконтрольных товаров.

Информация о некачественной продукции передана в правоохранительные органы.