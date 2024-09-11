На Московском шоссе в Рязани рассыпали кирпичи

Днём в среду, 11 сентября, на Московском шоссе Рязани рассыпали кирпичи. Сообщение об этом опубликовал «АвтоБлог Рязани».

Кирпичи оказались на дороге в районе путепровода на посёлок Приокский.

Водителей просят быть внимательными и осторожными.