Среда, 5 октября, 2022
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На Московском шоссе Рязани высадили липы

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В рамках месячника по благоустройству Рязани сотрудники Дирекции благоустройства на Московском шоссе высадили 70 саженцев лип. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Саженцы вырастили в городском питомнике. Их высадили в открытый грунт на участке от ТД «Барс на Московском» до улицу Мервинской. Это компенсационная высадка — взамен деревьев, которые погибли или пострадали от рук вандалов

На этой неделе молодые липы собираются посадить в районе ТЦ «Премьер».

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