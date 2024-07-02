На Московском шоссе Рязани оборвались троллейбусные провода

Днём во вторник, 2 июля, на Московском шоссе оборвались троллейбусные провода, сообщает телеграм-канал «Рязань».

По словам автора поста, провода упали на дорогу рядом с Дягилевским постом ДПС. В этом месте работает троллейбусный маршрут № 1.