На Михайловском шоссе задержали пьяного водителя без прав за рулём Daewoo

Сотрудники ГИБДД остановили и задержали на Михайловском шоссе автомобиль Daewoo, за рулём находился пьяный мужчина без прав.
Полицейские проводили патрулирование. После остановки иномарки они обратили внимание, что у 25-летнего водителя имеются характерные признаки опьянения: невнятная речь, запах алкоголя, шаткая походка. Также у мужчины не оказалось удостоверения. Как выяснили инспекторы, права он не получал.
В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Его доставили в отдел полиции, ему грозит административный арест на срок до 15 суток.
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