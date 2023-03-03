Пятница, 3 марта, 2023
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На Михайловском шоссе задержали пьяного водителя без прав за рулём Daewoo

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Сотрудники ГИБДД остановили и задержали на Михайловском шоссе автомобиль Daewoo, за рулём находился пьяный мужчина без прав.

Полицейские проводили патрулирование. После остановки иномарки они обратили внимание, что у 25-летнего водителя имеются характерные признаки опьянения: невнятная речь, запах алкоголя, шаткая походка. Также у мужчины не оказалось удостоверения. Как выяснили инспекторы, права он не получал.

– При освидетельствовании алкотестер показал наличие 0,91 миллиграмм алкоголя на литр воздуха, что более чем в 5 раз превышает допустимый уровень, – заявили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Его доставили в отдел полиции, ему грозит административный арест на срок до 15 суток.

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