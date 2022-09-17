На Лыбедском бульваре впервые прошел детский День города «Азбука Рязани»

17 сентября на Лыбедском бульваре состоялось детское праздничное мероприятия «Азбука Рязани». Двухметровые макеты 27 букв русского алфавита стали символами интерактивных площадок для маленьких рязанцев. В игровой форме им рассказали о родном городе, его истории, культуре и достопримечательностях от А до Я. Ребята постарше еще раз вспомнили имена знаменитых земляков, которые прославили Рязанский край своими достижениями и талантом.

Всем посетителям Лыбедского бульвара в этот день была предоставлена возможность не только проявить свою смекалку, но и испытать свои силы и ловкость на различных тематических игровых станциях. Ребята приняли участие в танцевальных и музыкальных флеш-мобах вместе с детским театром «Созвездие добра». На главной сцене около Почтамта свои таланты продемонстрировали юные рязанские звезды.

На интерактивных площадках каждый смог найти себе занятие по душе и с пользой провести время. Дети узнали много нового и интересного о родном городе, подарив своим творчеством любовь и тепло имениннице — Рязани.