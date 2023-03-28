Вторник, 28 марта, 2023
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На Лыбедском бульваре в Рязани планируют полностью поменять освещение

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Лыбедский бульвар

У памятника Евпатию Коловрату в Рязани починили неработающие фонари. На их состояние жаловались рязанцы в соцсетях.

Однако проблема с освещением этой территории пока остаётся — даже от работающих фонарей света недостаточно. Решить её планируют во время реконструкции Лыбедского бульвара. Работы запланированы на этот год.

Предполагается, что освещение заменят полностью. Благодаря этому вечерние прогулки на городском бульваре станут ещё уютнее.

На заседании правительства губернатор Павел Малков напомнил, что Лыбедский бульвар пользуется популярностью у жителей города и туристов. И пока светильники не заменили, перебои в их работе следует устранять максимально быстро, чтобы не создавать неудобств людям.

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