Пятница, 26 августа, 2022
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На  Лыбедском бульваре работает уникальная инсталляция «Узорная нить»

С 24 по 27 августа  в Рязани проходит V  Международный форум древних городов «Нарядный мир».

В эти дни Лыбедский бульвар украшают торговые и ремесленные ряды, на сцене у цирка  в рамках международного фестиваля  «Шили-были и носили» проходят яркие дефиле.

Местом притяжения стала площадка мультимедийного комплекса «Узорная нить».

24 августа здесь прошёл показ спектакля «Житие одной бабы». Особую атмосферу мероприятию создавало ночное звёздное небо и уникальные декорации, которые буквально оживали на инсталляциях, обрамляющих сцену.

Мультимедийный комплекс работает круглосуточно и особенно атмосферно выглядит в вечернее время. Каждый, пришедший на  «Узорную нить» может оказаться в эпицентре настоящего волшебства.

 Предлагаем Вам посмотреть видео, а потом обязательно посетить  «Узорную нить». Впереди два дня работы форума. Всё только начинается!

На  Лыбедском бульваре работает уникальная инсталляция «Узорная нить»
На  Лыбедском бульваре работает уникальная инсталляция «Узорная нить»
На  Лыбедском бульваре работает уникальная инсталляция «Узорная нить»
На  Лыбедском бульваре работает уникальная инсталляция «Узорная нить»
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