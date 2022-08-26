На  Лыбедском бульваре работает уникальная инсталляция «Узорная нить»

С 24 по 27 августа в Рязани проходит V Международный форум древних городов «Нарядный мир».

В эти дни Лыбедский бульвар украшают торговые и ремесленные ряды, на сцене у цирка в рамках международного фестиваля «Шили-были и носили» проходят яркие дефиле.

Местом притяжения стала площадка мультимедийного комплекса «Узорная нить».

24 августа здесь прошёл показ спектакля «Житие одной бабы». Особую атмосферу мероприятию создавало ночное звёздное небо и уникальные декорации, которые буквально оживали на инсталляциях, обрамляющих сцену.

Мультимедийный комплекс работает круглосуточно и особенно атмосферно выглядит в вечернее время. Каждый, пришедший на «Узорную нить» может оказаться в эпицентре настоящего волшебства.

Предлагаем Вам посмотреть видео, а потом обязательно посетить «Узорную нить». Впереди два дня работы форума. Всё только начинается!