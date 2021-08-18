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Среда, 18 августа, 2021
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На личный прием к председателю областной Думы Аркадию Фомину обратились жители Шиловского района

Екатерина Приведенцева
На личный прием к председателю областной Думы Аркадию Фомину обратились жители Шиловского района
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Глава регионального парламента Аркадий Фомин провел личный прием граждан в поселке Шилово.

От имени односельчан к депутату обратился житель села Срезнево Владимир Коновалов. Он пожаловался на плохое уличное освещение и рассказал о необходимости ремонта дороги. Аркадий Фомин предложил поучаствовать в программе местных инициатив и подготовить заявку на следующий год. Это позволит привлечь средства областного и местного бюджетов.

  • На личный прием к председателю областной Думы Аркадию Фомину обратились жители Шиловского района
  • На личный прием к председателю областной Думы Аркадию Фомину обратились жители Шиловского района

Также в ходе личного приема глава регионального парламента проконсультировал  преподавателя Шиловской детской школы искусств по поводу подведения газа к дому. Как пояснил Аркадий Фомин, сделать бесплатным подведение газа к частным домовладениям предложил президент Владимир Путин в апрельском Послании Федеральному собранию. Государственная Дума оперативно приняла этот закон 1 июня 2021 года. Сейчас идет разработка необходимых правовых актов для реализации этого закона.

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