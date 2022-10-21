На личном приёме мэра Рязани попросили о ремонте фонарей и тротуара

Каждую пятницу провожу встречи с жителями по личным вопросам.

Сегодня рязанка пожаловалась на состояние тротуара на ул. Ломоносова. После дождя тут скапливаются большие лужи. Предложила поучаствовать в проекте местных инициатив — так можно преобразить пространство. Как пример — благоустройство сквера на ул. Трудовой и зеленой зоны с пешеходными дорожками перед 69 детским садом. Сейчас, оперативно, Дирекция благоустройства очистит дорожку от грязи.

Также жительница обратилась с вопросом плохого освещения возле станции юных техников. Поручила этот вопрос проработать.

Еще один заявитель регулярно обращается в администрацию через соцсети по разным направлениям городского хозяйства. Поблагодарила его за неравнодушие. Среди вопросов — неработающие фонари на проезде Яблочкова. Планируем строительство собственных сетей на этом участке, сейчас разрабатываем проектную документацию.

Активный житель обратил внимание на то, что колодцы на нескольких улицах ниже уровня асфальта. Поручила нашим специалистам разобраться и провести необходимую работу. Если дорога на гарантийном обслуживании — в адрес подрядной организации направить требование о приведении колодцев в нормативное состояние.