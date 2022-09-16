На личном приёме мэра Рязани попросили о новой остановке и разобраться со стихийной торговлей

В пятницу, 16 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина на личном приеме рассмотрела ряд вопросов, непосредственно связанных с местами проживания рязанцев. Об этом она написала на странице Вконтакте.
Заявительница попросила организовать остановку общественного транспорта в районе дома 27 корп.3 по ул. Зубковой. Она рассказала, что в настоящее время имеется две остановки в 15 минутах ходьбы — «Зельгрос» и «Центр детского творчества». Проход ко второй остановке идет все время на подъем, пожилым людям трудно там ходить. Район развивается, количество домов увеличилось, и остановка в этом месте жителям необходима.
Жительницы д. 3 по ул. Свободы пожаловались на стихийную торговлю рядом с их домом. Торговцы сваливают ящики с некондиционной продукцией в отсек ТБО и отказываются складывать мусор в контейнеры. На территории шум, грязь, это мешает спокойной жизни людей.
Специалисты контрольно-аналитического управления пояснили, что с июня по сентябрь по этой территории составлено 19 протоколов, лица, осуществляющие несанкционированную торговлю, привлечены к административной ответственности.