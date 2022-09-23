Пятница, 23 сентября, 2022
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На личном приёме граждан рязанцы жаловались Елене Сорокиной на ржавую воду и состояние дорог

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В пятницу, 23 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина провела приём граждан.

Жители улицы Качевской пожаловались на ржавую воду.

— Видела много обращений по этой теме в соцсетях, поэтому еще в начале недели поручила разобраться в вопросе Водоканалу, РМПТС и управляющей компании, — сообщила глава администрации. — Рассказала заявителям, что наши специалисты определили причины – вышел из строя теплообменник в ЦТП, который обслуживает четыре жилых дома в Строителе. Кроме того, внутридомовые системы горячего водоснабжения достаточно изношены, нужно повторно провести их профилактику.

В ЦТП уже поменяли теплообменник. Теперь управление энергетики и ЖКХ наладит его работу и свяжется с управляющими компаниями, обслуживающими дома. Они должны будут своевременно оповещать жильцов о промывке систем теплоснабжения. Поручила держать вопрос на контроле.

Председатель ТОС «Приокский-3» Надежда Батрак попросила установить «лежачий полицейский» на улице  Дачной для обеспечения безопасности жителей. Управление благоустройства в ближайшее время обустроит на этом участке дороги искусственные неровности.

Еще один вопрос был от председателя ТОС «На Качевской» Юлии Якуниной. Она обратилась с просьбой о ремонте проезда к дому д. 36 к. 1 по улице Качевской.

— Свяжемся с депутатами по округу для внесения адреса в план ремонта, — заверила Сорокина.

Жители улицы Октябрьской задали вопрос о ремонте внутридворовой дороги у дома 58.

— В этом году мы прорабатываем изменения в порядки ремонта, и губернатор Рязанской области Павел Малков нас поддержал. Теперь будем ремонтировать все дворы без разделения – собственная земля, муниципальная земля. В перечень работ входит ремонт дорожного покрытия во дворе и на внутридворовых проездах, обустройство парковок. В будущем году, при поддержке депутатского корпуса, двор на ул. Октябрьской, 58 войдет в эту программу, — отметила Елена Сорокина.

На личном приёме граждан рязанцы жаловались Елене Сорокиной на ржавую воду и состояние дорог
На личном приёме граждан рязанцы жаловались Елене Сорокиной на ржавую воду и состояние дорог
На личном приёме граждан рязанцы жаловались Елене Сорокиной на ржавую воду и состояние дорог
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