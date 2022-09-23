На личном приёме граждан рязанцы жаловались Елене Сорокиной на ржавую воду и состояние дорог

В пятницу, 23 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина провела приём граждан.
Жители улицы Качевской пожаловались на ржавую воду.
В ЦТП уже поменяли теплообменник. Теперь управление энергетики и ЖКХ наладит его работу и свяжется с управляющими компаниями, обслуживающими дома. Они должны будут своевременно оповещать жильцов о промывке систем теплоснабжения. Поручила держать вопрос на контроле.
Председатель ТОС «Приокский-3» Надежда Батрак попросила установить «лежачий полицейский» на улице Дачной для обеспечения безопасности жителей. Управление благоустройства в ближайшее время обустроит на этом участке дороги искусственные неровности.
Еще один вопрос был от председателя ТОС «На Качевской» Юлии Якуниной. Она обратилась с просьбой о ремонте проезда к дому д. 36 к. 1 по улице Качевской.
Жители улицы Октябрьской задали вопрос о ремонте внутридворовой дороги у дома 58.