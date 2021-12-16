На Кубани окровавленная женщина закопала тело новорожденного в лесу

В Каневском районе Краснодарского края жительница станицы Челбасской закопала в лесу мертворожденного ребенка после домашних родов, сообщают «Кубанские новости».

Информация о происшествии появилась в соцсетях 15 декабря. Говорилось, что женщина родила ребенка, после чего вместе со своим сожителем закопала его тело в лесу. Вскоре станичница, страдая от обильного кровотечения, обратилась к врачам, которые вызвали правоохранителей.

В настоящий момент следственный комитет по Краснодарскому краю проводит проверку случившегося.

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По данным СМИ, роженица вела маргинальный образ жизни.