На Кубани окровавленная женщина закопала тело новорожденного в лесу

В Каневском районе Краснодарского края жительница станицы Челбасской закопала в лесу мертворожденного ребенка после домашних родов, сообщают «Кубанские новости».
Информация о происшествии появилась в соцсетях 15 декабря. Говорилось, что женщина родила ребенка, после чего вместе со своим сожителем закопала его тело в лесу. Вскоре станичница, страдая от обильного кровотечения, обратилась к врачам, которые вызвали правоохранителей.
В настоящий момент следственный комитет по Краснодарскому краю проводит проверку случившегося.
По данным СМИ, роженица вела маргинальный образ жизни.