На Кубани для подростка выкрали несовершеннолетнюю невесту и насиловали ее четыре дня

Суд вынес приговор по делу о похищении несовершеннолетней девушки из станицы Кущевской в Краснодарском крае, пишет РГ.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Сообщается, что две женщины и мужчина организовали похищение «невесты», ссылаясь на национальные традиции. Они договорились выдать замуж за сына подсудимого.

Выяснилось, что девочку против ее воли четыре дня удерживали в частном доме и совершили над ней действия сексуального характера с применением насилия.

Над пострадавшей издевались две женщины – та, которая придумала всю схему с похищением и ее подруга.

Мужчину приговорили к 3 годам колонии строгого режима, а женщин к 4 и 3,5 годам в колонии общего режима.