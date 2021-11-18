-2.2 C
Рязань
Четверг, 18 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

На Кубани для подростка выкрали несовершеннолетнюю невесту и насиловали ее четыре дня

powder

Суд вынес приговор по делу о похищении несовершеннолетней девушки из станицы Кущевской в Краснодарском крае, пишет РГ.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Сообщается, что две женщины и мужчина организовали похищение «невесты», ссылаясь на национальные традиции. Они договорились выдать замуж за сына подсудимого.

Выяснилось, что девочку против ее воли четыре дня удерживали в частном доме и совершили над ней действия сексуального характера с применением насилия.

Над пострадавшей издевались две женщины – та, которая придумала всю схему с похищением и ее подруга.

Мужчину приговорили к 3 годам колонии строгого режима, а женщин к 4 и 3,5 годам в колонии общего режима.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,826ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать