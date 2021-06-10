На Кубани 61-летний мужчина два года совращал внучку

В Краснодарском крае 61-летний мужчина два года совращал внучку. Об этом сообщает «Комсомольская правда«.
Заявление в полицию написала мать пострадавшей. Она рассказала, что ее дочь стала жертвой педофила, с которым их связывают родственные связи.
Известно, что подозреваемый живет в частном доме в одном из станиц Красноармейского района. Часто туда в гости приезжал сын со своей супругой и ее дочкой. Мужчина уединялся с девочкой в одной из комнат еще с августа 2019 года.
Два года назад, когда все началось, школьнице не было и 14-ти лет. Встречи между мужчиной и девятиклассницей проходили регулярно. Сам же подозреваемый уверяет, что никакого насилия не было. Мужчина считает, что все было по обоюдному согласию.
На мужчину возбудили уголовное дело по ст. 135 УК РФ «Развратные действия». Сейчас проводятся экспертизы, идет расследование. По закону мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.