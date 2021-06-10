На Кубани 61-летний мужчина два года совращал внучку

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В Краснодарском крае 61-летний мужчина два года совращал внучку. Об этом сообщает «Комсомольская правда«.

Заявление в полицию написала мать пострадавшей. Она рассказала, что ее дочь стала жертвой педофила, с которым их связывают родственные связи.

Известно, что подозреваемый живет в частном доме в одном из станиц Красноармейского района. Часто туда в гости приезжал сын со своей супругой и ее дочкой. Мужчина уединялся с девочкой в одной из комнат еще с августа 2019 года.

Два года назад, когда все началось, школьнице не было и 14-ти лет. Встречи между мужчиной и девятиклассницей проходили регулярно. Сам же подозреваемый уверяет, что никакого насилия не было. Мужчина считает, что все было по обоюдному согласию.

— Тем не менее мужчина умышленно и целенаправленно с целью удовлетворения своих потребностей совершал развратные действия в отношении девочки, хотя знал о ее возрасте, — рассказал источник в правоохранительных органах.

На мужчину возбудили уголовное дело по ст. 135 УК РФ «Развратные действия». Сейчас проводятся экспертизы, идет расследование. По закону мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.