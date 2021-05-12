На Кубани 26-летний мужчина убил родителей и старшего брата

В Краснодарском крае 26-летний мужчина убил своих родителей и старшего брата. После он поджег дом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Все произошло в городе Кореновск. В МЧС сообщили о пожаре в жилом доме на улице Степной.
В ночь на 12 мая 26-летний подозреваемый множество раз ударил родителей и старшего брата топором и ножом. Нанесенные раны оказались смертельными. После мужчина попытался скрыть следы преступления, поэтому поджег дом и скрылся с места преступления.
Подозреваемого задержали в короткие сроки. Его госпитализировали в больницу, так как он причинил себе серьезные ранения.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи проверяют информацию о наличии у подозреваемого психических расстройств.