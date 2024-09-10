Вторник, 10 сентября, 2024

На кладбищах Рязани появились площадки для складирования могильных крестов

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Рязанская епархия

На кладбищах Рязани и Рязанской области созданы специальные площадки для складирования старых могильных крестов. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Ранее кресты часто оставляли в общих мусорных контейнерах или рядом с ними, после чего они сжигались вместе с бытовыми отходами. Нововведение направлено на обеспечение более уважительного обращения с религиозными предметами.

На этих площадках можно оставить не только старые кресты, но и другие предметы религиозной принадлежности. В случае замены старого креста на могиле, местоположение специальной площадки можно уточнить у администрации кладбища.

Крест, который когда-то воспринимался как орудие казни, после распятия и воскресения Христа стал символом спасения для христиан всего мира. Сегодня кресты украшают купола храмов, верующие носят их в виде нательных крестиков, а на христианских могилах водружают кресты, как символ победы над смертью.

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