На Камчатке трое мужчин изнасиловали 17-летнего подростка-инвалида

Возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Камчатского края, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, пишет РЕН ТВ со ссылкой на СК региона.

Инцидент произошел ночью 5 октября в Петропавловске-Камчатском. По предварительной версии, мужчины изнасиловали девушку-инвалида в лесополосе рядом с сопкой Мишенная.

Как стало известно, подросток предпочла умолчать о случившемся. Ее мать через две недели случайно узнала о групповом изнасиловании дочери благодаря сообщению на смарт-часах от неизвестного мужчины. Он предложил девочке «встретиться».

В итоге родительница потерпевшей написала заявление в полицию.