На ярмарках выходного дня рязанцы купили 9 тонн мяса

В прошедшие выходные состоялись очередные ярмарки выходного дня. О том, что приобретали рязанцы у местных производителей, сообщили в региональном правительстве.

Всего на ярмарках торговали 163 производителя на 263 местах. Традиционно был представлен широкий ассортимент продукции. Рязанцы приобрели 9 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 7 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба и хлебобулочных изделий, 2,2 т живой рыбы, 4 т картофеля, 3,8 т овощей, 12 т яблок и груш, а также 0,5 т меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 29 января. Торговля будет осуществляться на следующих площадках:

у Центрального рынка;

перед ЦНТИ;

у КДЦ «Октябрь»;