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Понедельник, 29 ноября, 2021
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На ярмарках выходного дня рязанцы купили 9 тонн картофеля

7info7

В минувшие выходные в Рязани прошли очередные ярмарки выходного дня. Торговлю осуществляли 178 рязанских производителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Традиционно на торговых местах был представлен широкий ассортимент продукции. Рязанцы приобрели 9 т мяса и колбасных изделий, 7,3 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба, 2,4 т живой рыбы, 9 т картофеля, 5 т овощей, 8 т яблок и груш.

Отметим, что очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 4 декабря. Торговля будет осуществляться на следующих точках:

  • у Центрального рынка,
  • перед ЦНТИ,
  • у КДЦ «Октябрь»,
  • у ТЦ «КИТ».

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