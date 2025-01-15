На автора фейка о предстоящих шутингах в рязанских школах завели уголовное дело

Сегодня в сети появилась информация о стрельбе из игрушечного пистолета. Как только ситуацию освятили рязанские паблики, был создан очередной фейковый телеграм-канал, в котором сообщалось о якобы предстоящих шутингах в рязанских школах. Об этом пишет телеграм-канал «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».

Автор фейкового канала — гражданин другого государства. С апреля 2023 года до сегодняшнего дня им было создано более 100 каналов, которые содержали ложные угрозы совершения массовых расстрелов в России.

Главной задачей подозреваемого была дестабилизация общества и органов власти. Для достижения цели он использовал стандартные алгоритмы, направленные на манипулирование сознанием людей, устрашение и нагнетание паники.

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Имя иностранца, который создавал лжеинформацию, установлено. Заведены уголовные дела, идут розыскные мероприятия.